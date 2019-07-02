Eski eşinin çıplak görüntülerini çekip ailesine gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde, Batuhan Ç., eski eşi A.Ö.'yü çıplak fotoğraf ve görüntülerini yayınlamakla tehdit etti, yetmedi elindeki bu görüntüleri genç kadının annesine ve kuzenine gönderdi. A.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu. Son dakika haberine göre Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi amacıyla Batuhan Ç.'nin 2 gün gözaltında kalmasına karar verdi.

Olay, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ilçesi Lapta bölgesinde meydana geldi. Batuhan Ç., boşandığı eşi A.Ö. ile barışmak istedi. A.Ö., isteğini reddedince Batuhan Ç., iddiaya göre eski eşinin çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çekti.

Daha sonra sosyal medya üzerinden A.Ö. ile iletişim kuran Batuhan Ç., eski eşini tehdit edip, "Eğer KKTC'yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım" diyerek elindeki görüntüleri ve fotoğrafları gönderdi.

ANNESİNE VE KUZENİNE GÖNDERDİ

Batuhan Ç., aynı görüntüleri A.Ö.'nün annesi ve kuzenine de gönderdi. Olayın ardından, A.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Batuhan Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla gözaltına alınan Batuhan Ç., dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi amacıyla Batuhan Ç.'nin 2 gün gözaltında kalmasına karar verdi.