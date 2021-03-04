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  4. Eski eşinin evinde başka bir adamı görünce olanlar oldu!

Eski eşinin evinde başka bir adamı görünce olanlar oldu!

Eski eşinin evinde başka bir adamı görünce olanlar oldu!

Adana'da bir kişi, eski eşinin evinde gördüğü ve kıskançlık yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Ö, boşandığı eşi Ayşe A.'nın yaşadığı eve gitti.

Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. kıskançlık yüzünden tartıştı.

Daha sonra çıkan kavgada Cem A., Sezai Ö.'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Sezai Ö., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler tartışma kişi eski eş
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