Eski eşinin kabusu yaşattığı kadın: Dışarı çıkmasını istemiyorum

Samsun'da eski eşini 5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldüresiye döven zanlı tutuklanırken, hastanede tedavi gören kadın ilk kez konuştu.

Dün akşam Samsun'da yaşanan olayda İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi.



Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

"HEP TUTUKLU KALSIN"

Samsun’da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından konuştu. E.M., “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.