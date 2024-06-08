Eski karısını otomobilde öldürüp, intihar etti

Adana'da bir kişi, boşandığı eski eşini otomobilde başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2591 Sokak Bulvar Apartmanı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan hemşire S.A., park halindeki otomobiline bindi. Bu sırada kendisini takip eden eski eşi İ.U. da otomobile binip yan koltuğa oturdu. Bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.U. yanındaki tabancayla S.A.'ı başından vurup, aynı tabancayla intihar etti. Apartmanda yaşayanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi A. ile U.'nun öldüğünü belirledi. İlk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen S.A.'ın yakınları da alana geldiğinde fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Yüreğir Devlet Hastanesinde hemşire olan S.A.’nın cenazesi çalıştığı yere getirildi. Düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından A.'nın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığına götürüldü.

DHA