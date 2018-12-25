Eski karısını ve arkadaşını öldürmüştü ! Kan donduran detay

Konya'da, uygunsuz halde yakaladığını öne sürdüğü, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İ. (34) ile Semi Oğuz D.'yi (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G.'nin (44), olayın ardından telefonla babasını aradığı ortaya çıktı. G.'nin babasına, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediği belirtildi.



Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İ., doğalgaz ve baca bakım işleri yapan evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz D.'nin iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İ. ve D.'yi bıçaklayıp, kaçtı.



Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat S.'ye durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İ. ve D.'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İ., kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan D. ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. D. de tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.



Mehmet G., Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alındı.



UYGUNSUZ HALDE BASTIM

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet G., ilk ifadesinde Hediye İ. ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını; ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet G., şüphelenip Hediye İ.'yi olay günü takip ettiğini belirterek, "2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım. Daha önce 3-4 kez psikiyatri tedavisi gördüm. O an neler yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Mehmet G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



BABASINI ARAYIP 'ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Polis, Mehmet G.'nin cinayetten sonra babasını telefonla arayıp, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin babasının, Hediye İ.'ye ait kreşi aradığı, buradaki öğretmenlerin de olayın meydana geldiği iş yerine gittikleri belirtildi.



İŞYERİNİN KAPALI KEPENKİNİ ZORLAYIP GİRMİŞ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin olay günü saat 17.00 sıralarında otomobiliyle Sami Oğuz D.'nin işyerine geldiğine saptadı. Belinden çıkardığı bıçakla Sami Oğuz D.'ye ait kamyonetin lastiklerini kestiği tespit edilen Mehmet G.'nin, ardından iş yerinin camlarını taşla kırıp, kepengi zorladıktan sonra içeri girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldıktan sonra dışarı çıkıp, kaçtığı görüldü.



Yapılan otopsi sonucunda vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edilen Hediye İ. ve Semi Oğuz D.'nin aşırı kan kaybına bağlı öldükleri belirlendi.

