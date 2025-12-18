Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızına hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.D.'nin karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık F.D.'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü eski Kızılay Başkan Kerem Kınık'ın kızı F.D.., Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Y.Ö.'nün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu B.B. ağır yaralandı. B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin F.D.. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan Y.Ö.’nün dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle Sanık F.D..’nin üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek 'Taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi ve kararı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından duruşma Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık F.D. katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden B.B.'nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

‘KUSURUN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDE OLDUĞUNUN KANAATİNDEYİM’

F.D., "Aşamalarda yapmış olduğum savunmamı tekrar ederim. Ben gereken kontrolleri yaparak bana yol verildikten sonra yavaş bir şekilde hareket ettim. Bu noktada ben kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ederim. Aksi kanaatte ise mahkeme lehte hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Sön söz olarak tekrardan yaralılara ve rahmetli Batın için rahmet ve Allah’tan açil şifalar diliyorum" dedi.

‘BİR CANIN YOK OLMASINA SEBEP OLDU’

Hayatını kaybeden B.B.’nin annesi H.D. beyanında, "Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti, bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan hakim sanık F.D.'yi ‘taksirle bir kişin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak takdiri indirim yapılmasına ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmasına karar verdi. Kararda, sanığın ehliyetine ise 1 yıl alıkonulmasına hükmedildi.

