Eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), eski eşi Hediye K. (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriye K.'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Olayda yaralanan Bedriye K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekipleri de olaydan sonra kaçan Turan Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eski eşi Hediye K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye K., 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye K.'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye K. ile 2 oğlu ve annesi Bedriye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayda yaralanan Bedriye K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan Hediye K. ile oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye K. ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.



KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için ilçede yol güzergahlarında denetim ve kontrollerde bulundu, MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.