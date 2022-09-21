Eski kocasını öldürüp, intihar etti

Çorum'da 35 yaşındaki İlknur A., eski eşi Battal A.'yı (36) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kale Mahallesi Aydın Evler 2'inci Sokak’ta meydana geldi. İlknur A. görüşmek için eski eşi Battal A.'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur A., tabanca ile Battal A.'yı vurarak öldürdü. A. ardından telefonla ilk eşi F.B.'yi arayıp, Battal A.'yı öldürdüğünü söyledikten sonra bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, Battal A. ile İlknur A.'nın başlarından vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.

İlknur A. ile Battal A.’nın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA