Eski kocasının katlettiği Zeynep'in dedesinden kan donduran iddia

Aksaray'da eski eşi Bilal G.'nin öldürdüğü Zeynep K.'nin dedesi Cavit K., torununun eski damatları tarafından zevk için öldürüldüğünü öne sürdü.

Aksaray'da eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen 26 yaşındaki Zeynep K. ile ilgili dededen korkunç bir iddia geldi.

Evinde taziyeleri kabul eden Cavit K., Bilal G.'nin torununu zevk için öldürdüğünü öne sürerek şunları söyledi:

"Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 aydır benim yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu dönemde hiçbir olay ve sıkıntı yaşamadık. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Avlunun içerisinde torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü. Onların yanından çağırıyor, 'Gel sana bir şey söyleyeceğim' diyor. Tepesine çöküyor. Tabii erkekle kadının gücü bir olur mu? Zeynep'in gücü yetmiyor. Bayramımızı zehretti. Ben içeride kavgayı duydum ama 92 yaşında olduğum için torunuma yetişemedim. Ben evin avlusunu çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış. Eski damat zevk için, muradını almak için, takdirname almak için geldi. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

'ÖLDÜRMEYİ DAHA ÖNCE PLANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Cavit K., Bilal G.'nin (29) birkaç gündür evlerinin önünde gezdiğini öğrendiklerini ve bu nedenle torununu öldürmeyi daha önceden planladığını düşündüklerini söyledi.

G.'ın yanında bıçak taşımasının da bunu ispat ettiğini ifade eden K., ''Ben torunumu kanlar içinde görünce dayanamadım. Zeynep'in yaşamını yitirdiğini orada anladım. Göğsünden acımadan 3 yerinden bıçaklamış. Çocukları önce eski damat götürmüş. 10 dakika sonra tekrar gelmiş, çocukları götürmek istemiş. Bizim evin etrafında birkaç gündür de geziyormuş. Torunumu öldürmeye daha önce karar verdiğini düşünüyoruz. Yanında bıçak taşıyormuş. Evin etrafında yakalayıp bıçakla niyeti varmış diye düşünüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep K.'un yaşadığı dedesi Cavit K.'un evine gitti.

İddiaya göre G., çocuklarını alıp, babası Z.G.'nin evine götürdü. Burada 1 yıl önce evlendiği yeni eşi istemeyince, çocuklarını geri götürdü. Bir süre sonra G., yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep K.'nin, "Bu çocuk oyuncağı mı?" tepkisi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada G., K.'ye bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan K., kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. K.'nin cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Olaydan sonra kaçıp bir süre sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Bilal G., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. G.'nin ilk ifadesinde, ''Çocuklar yüzünden tartışma çıktı. O yüzden bıçakladım. Pişmanım'' dediği belirtildi.

DHA