Eski milli sporcu motosiklet kazasında öldü

Samsun'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alınırken hayatını kaybeden gencin eski milli badminton sporcusu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

İşten çıkıp eve dönen Umut Can Turan’ın kullandığı motosiklet, yolun banket kısmında park halindeki plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Umut Can Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Azerbaycan uyruklu N.S., gözaltına alındı.

Umut Can Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu, şu an kuryelik yaptığı öğrenildi. (DHA)

