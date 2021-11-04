Eski MİT'çi ''Derin Devlet'i analttı: ''Tansu Çiller cinayetleri biliyordur''

MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür, Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu 'faili meçhul' bırakılan 18 cinayetle ilgili konuştu. Eymür, "Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü. Çiller cinayetleri biliyordur..." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, 'derin devlet'i anlattı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan Eymür, Abdullah Çatlı, Mehmet Ağar, Tansu Çiller, Yeşil, Sedat Peker, Doğu Perinçek gibi birçok ismin 'derin' işlerinin yanı sıra JİTEM'in işlediği ve 'faili meçhul' bırakılan cinayetlerle ilgili de konuştu.

'JİTEM GERÇEK ELBETTE'

"JİTEM Gerçek elbette. Veli Küçük'ü de iyi tanırım. Yanlış işlere giriştiler. JİTEM, şu bu falan filan" diyen Eymür, faili meçhulleri şöyle anlattı:

"Tarık Ümit'ten aldığım listeleri falan verdim hep (18 kişiyle ilgili dava). Bizde çalışan Kaşif Kozinoğlu (Ergenekon operasyonu sırasında cezaevinde ölen eski MİT mensubu) bu grupla çalışanlardan biriydi mesela. Tabii ben bu cinayetleri rapor ettim. O raporları usulüne uygun biçimde verdim.

Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için böyle. Ama işin içinde menfaat varsa… 'Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim.' Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü...

Sözüm para etmedi. Ben o dönemden itibaren yazdım. Raporladım. Anlattım. Herkes espriyle rica ediyordu. "Bizi de yaz da yükselelim" diye. Ben yazdıkça Mehmet Ağar güçlendi. Ben bunları yazdım, rapor ettim. O kadar enteresan bir şey ki bu… Menfaatler önemli...

ÇİLLER BU CİNAYETLERDEN HABERDAR DEĞİL MİYDİ?

Biliyordur. Ama Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor? Ağar bunlara pasaport veriyor, yetki veriyor."

'SEDAT PEKER 'BEN İŞ ADAMI OLDUM' DEDİ'

Sedat Peker'le karşılaşmasını da anlatan Mehmet Eymür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

“Geçmişte bir kere karşılaştım kendisiyle. Bir akrabanın evinde karşılaştık tesadüfen. Benim yazılarım vardı o zaman. İsmi geçiyordu. "Ben artık iş adamı oldum" dedi. "İş adamı arkasında 30 kişiyle gezmez" dedim. "İş adamı olmanı temenni ederim ama bugünkü durumun benzemiyor" dedim. Öyle bir konuşmamız geçti. Tahminimden fazla okuyan bir adam. Diğerleri gibi değil pek.

YEŞİL YAŞIYOR MU?

Zannetmiyorum. Oğlu ile falan konuştum. Herhalde parayı bölüşenlerden biri temizledi onu. Ortadan kaybolduğu zaman. Bayağı aradık o zaman. Arabasını Bahçelievler'de bulduk. Şoförü vardı o da ortadan kayboldu.

'ÇATLI UYUŞTURUCU İŞİ İÇİN ‘MECBUR KALDIK, AÇ MI YAŞAYALIM' DEDİ

Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek'te bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. "E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım" dedi. "Başka iş yapamayacak mısın" dedim. Münakaşamız oldu.

Bahçelievler katliamı, devletin parmağının olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeş'ler (Eski MİT Bölge Başkanı) kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. ASALA'yı bitirdik hikâyeleri palavra, yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok.”

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