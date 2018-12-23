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  4. 23 Aralık 2018 12:04

Eski muhtar cinayetinin ardından yeni muhtar çıktı

Osmaniye'de Hacıhaliloğlu köyünün eski muhtarının öldürülmesiyle ilgili olayda yeni muhtarla birlikte 2 kişi tutuklandı.

Eski muhtar cinayetinin ardından yeni muhtar çıktı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu köyünde eski muhtar Kemal Duyar’ın, evinde silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili aralarında köyün yeni muhtarının da olduğu 2 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evin arka tarafından yaklaşıp pencereden içeri doğru tüfekle ateş açan kişi ya da kişilerce başından vurularak öldürüldü. Yapılan ilk incelemede bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Kemal Duyar olayında, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma tarafından 5 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında köyün şu anki muhtarı ve aynı zamanda öldürülen eski muhtarın akrabası olan Semih D. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı Semih D. cinayeti azmettirmek, Süleyman B. ise kasten adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinde cinayet ile ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Semih D. ve Süleyman B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




İHA

muhtar cinayeti , osmaniye
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