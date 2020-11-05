Eski ÖSYM yöneticisine FETÖ'den hapis

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. 2013 yılında yapılan askeri lise sınavları soruşturması kapsamında yargılanan sanık Pekşen savunmasında, suçlamaları reddetti.

ÖNCEKİ SAVUNMASINI TEKRARLADI

Önceki celse yaptığı savunmayı tekrarlayan Pekşen, o dönemde sınav kitapçıklarının süresi dolmadan imhasına ilişkin, "Kitapçıkların imhasından Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluydu. Bana bağlı değildi. Kitapların imhasına 2013 yılında yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verildi. O toplantıda ben yoktum. ÖSYM Başkanı olmadığı için o dönem bir süre vekaleten başkanlık yaptım. İmhadan gelen cevabın ulaşımı, hukuk servisinden geldiği için imzaladım. İmha meselesinde bir dahlim yoktur. İmha edilmediğini bilseydim durur muydum?"

MÜŞTEKİ Ö.K DAHA ÖNCE ÖSYM'YE GELDİ

"Ben görüştüm. Bu kişi, örgütte abi olarak görev yaptığını, çocuklara yardımcı olduğunu, kendilerine ÖSYM kitapçıklarının geldiğini, bunları bazı çocuklara dağıttıklarını anlattı. Çok dikkatle dinledik, hala kaçak var mı diye. Belge istedik, vermedi. Kimliğini göstermedi. Bize güvenmediğini söyledi. Biz de savcılığa başvurmasını istedik. Onlara da güvenmediğini belirterek, basın mensuplarına vereceğini söyledi. Durumu bildirdiğim eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, 'sınavın Kayseri kısmına giren öğrencilerin hepsini incelettirdim, bir önceki yılla karşılaştırdım, sorun yok.' dedi."

Eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.