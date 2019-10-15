Eski sevgili dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül B.'yi (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül B.'yi (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.



Olay, sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak'ta meydana geldi. Güzellik salonu işleten Birgül B., sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İ.Ç. ile karşılaştı. Burada Birgül B. ve İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül B.'yi başından vurdu. B.'nin kardeşi Songül B.'yi de yaralayan İ.Ç., silahı başına dayayıp tetiği çekti.







Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birgül B. ile İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





