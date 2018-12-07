Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı

Bursa'da 26 yaşındaki Aslı Çıkıkçı'yı 'aldatıyor' diye arabada vuran sevgilisi A.K. hakim karşısına çıktı. Genç kadın, "Arabada sabaha kadar dövdü. Pompalı tüfekle bacağıma yakın mesafeden ateş etti. Sonra da hastaneye götürüp, 'Vurulmuş galiba' diyerek beni bırakıp kaçtı; şikayetçiyim" diye isyan etti. Sanık ise "beni aldattığı için yaptım" dedi

Olay, Gürsu ilçesinde geçen Şubat ayında meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası A.K., 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran K., kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sırasında koltuğun altından çıkardığı pompalı tüfekle genç kadını sol bacağından vurdu. A.K., ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı'yı hastaneye götürdü. Çıkıkçı hastanede tedaviye alırken, kaçan K. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.K. hakkında Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yaralama' suçundan dava açıldı, ancak mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık K.'nın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya, tedavisi süren Aslı Çıkıkçı, annesi Aygül Çıkıkçı'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede geldi. Duruşmada, sanık A.K., avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Sanık K., "Aslı ile 2,5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bir olaydan dolayı cezaevine girdim. Olay gecesi Aslı'yı evinden alıp, otomobille gezmeye çıktık. Aslı ile ilgili alkol ve uyuşturucu kullandığı ve beni aldattığı yönünde sözler duydum. Duyduklarımı sordum. Aramızda çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle bacağına ateş ettim. Bacağını aşırı kan kaybını önlemek için telefon şarj kablosuyla bağladım ve hastaneye götürdüm. Eşimi vurduğumu söyledim. Öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum" dedi. Hakimin, "Aldattığı yönünde sözleri kimden duydun?" sorusuna ise K., "Kendi ağzından duydum" yanıtını verdi.



'KAVAL KEMİĞİM KESİLDİ'



A.K. ile 3 yıl birlikte olduğunu ve kendisini bekâr diye tanıttığını belirten Aslı Çıkıkçı ise olay gecesini şöyle anlattı:



"Evime bir arkadaşıyla birlikte araç ile geldiler. Beni ve ağabeyimi arabaya aldı. Bir süre araçla dolaştıktan sonra arkadaşını evine bıraktı. Daha sonra ağabeyimi araçtan indirip, '1 saat dolaşıp geleceğiz' dedi. Arabada bana vurmaya başladı. Sabaha kadar gezdirdi. Beni bir boş tarlada araçtan indirdi. Pompalı tüfeği bana doğru tutarak, 'Seni öldüreceğim, hadi anlat. Tüfekte iki mermi var, birini sana sıkacağım, diğerini kendime' dedi. Bizi görenler olunca yeniden arabaya bindirdi. Arabada, bacağıma doğru pompalı tüfekle ateş etti. Arabanın camında ve dikiz aynasında et parçalarını gördüm. Şarj kablosunu alıp bacağıma bağladım. Beni hastaneye götürdü. Orada bulunanlara 'Bir kız var, vurulmuş galiba' dedi. Sonra da beni bırakıp gitti. Geçirdiğim ameliyat sonucu kaval kemiğimden 12 santimetre kesildi, ayrıca ayak baş parmağım da alındı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."



Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanık A.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.