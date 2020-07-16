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  4. 16 Temmuz 2020 18:47

Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde aran zanlıdan şoke eden savunma

Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan şahıs 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık hapiste iken eski sevgilisine gönderdiği mektuplar nedeniyle taciz suçundan ceza alınca, ''Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim?'' diyerek kendini savundu.

Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde aran zanlıdan şoke eden savunma
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Eski sevgilisini kasten yaralama suçundan hüküm giyen sanık mahkemede ezber bozan bir savunma yaptı. 

Gürcistan'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye'ye geldi. 2015 yılında da Türk vatandaşı oldu. İddiaya göre, Eskişehir'de İbrahim C. ile tanışıp aşk yaşayan Lakvekheliani, bir yıl sonra da ayrılmaya karar verdi. 

AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN YAPTI

Ayrılmak istemeyen İbrahim C. ise 2017 yılının Kasım ayında, Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde atıp, kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, hastanede tedavi edildi.

Polis tarafından yakalanan İbrahim C. ise tutuklandı. Hakkında, 'yaralama' suçundan Eskişehir 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık İbrahim C., bugün karar duruşmasına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen C., ‘kasten yaralama’ suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘TACİZ DOKUNARAK OLMUYOR MU?'

Cezaevinde olduğu süre içinde eski sevgilisine mektuplar gönderdiği öne sürülen İbrahim C., 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da kendisine "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim? Sadece mektup yazdım" diye savundu. Mahkeme tutuklu sanığı 'taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

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