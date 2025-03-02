Eski sevgiliye yeni sevgili tuzağı: Dayak, gasp, darp, şiddet...

Kağıthane’de sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi...

İstanbul Kağıthane'de şiddet gördüğü eşinden kaçıp sığınma evine yerleştikten sonra hastanede M.K. (35) ile tanışan G.D. (30) sevgili oldu. Ev de tutan çift birlikte yaşamaya başladıktan yaklaşık 3 ay sonra G.D., iddiaya göre başka biriyle birlikte olduğunu söyleyerek M.K.’dan ayrıldı.

Eşyalarını almak için eve giren M.K., arkasından gelen Ö.D. (31) tarafından saldırıya uğradı. Tuzağa düşürdükleri M.K.’ı darbeden ve kimliğini gasbeden Ö.D. yakalandı ardından da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası M.K. çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi G.D. ile tanıştı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra M.K. ve G.D. aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan M.K. ve G.D. birlikte yaşamaya başladı.

DARBEDİP KİMLİĞİNİ GASBETTİ

Yaklaşık 3 ay sonra G.D., iddiaya göre eşinden boşanması için M.K.’a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada G.D., hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek M.K.’a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan M.K., ertesi gün eşyalarını almak için G.D. ile birlikte yaşadıkları eve geldi. M.K. daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. M.K.’ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan M.K., emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.’ı darbedip ve gasbeden kişinin Ö.D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ö.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ö.D.’ye 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma (gasp)' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan G.D.’nin M.K. hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan M.K., savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle M.K.’ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi.Diğer yandan M.K.’ın da kendisini darbeden Ö.D. ile G.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

'AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI'

Olayla ilgili konuşan M.K., "Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık. O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim. En azından geleyim eşyamı alayım dedim. Kendisine de geleceğimi söylemiştim. Tam kapıdan içeriye girdim kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti. O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti" dedi.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

M.K., “Ertesi günde hastaneye gidip darp raporu aldım. Emlakçıya gidip kontratı feshettim. Daha sonra karakola gittim ve beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. Sonra bu karakola getirildi ve 'Ben ne bu beyefendiyi ne de hanımefendiyi tanıyorum' dedi. 'Beni hem darbetti hem videomu çekti hem de kimliğini aldı' dedim. Ondan sonra suç duyusunda bulundum. Şahıs gözaltına alındı ama adliyede serbest kaldı. Ben ikisinden de şikayetçiyim. Mağdur olan benim, asla kadına şiddet göstermedim. 'Beni taciz ve darbetti diye benden şikayetçi olmuş asla böyle birşey olmadı. Kira kontratı da benim üstüme evi tahliye edeceğim en kısa süre içinde. O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum. Bütün herşeyi karşı taraf yaptı. Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar video hakkında. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

DHA