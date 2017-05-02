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  1. 02 Mayıs 2017 11:16

Eski vali Çetin Birmek intihar etti

Eski valilerden Çetin Birmek, başına ateş ederek intihar etti.

Eski vali Çetin Birmek intihar etti
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Eski Valilerden Çetin Birmek, intihar etti. Hastaneye kaldırılan Birmek, burada yaşamını yitidi.

 Tarabya'daki Adalet Sitesi'nde bulunan evinde başına silahla ateş ettiği belirtilen Birmek ağır yaralandı. 77 yaşındaki Birmek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR?

1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı.

Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

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