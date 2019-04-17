SON DAKİKA
EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALMAK ÜZERE ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için Çağlayan adliyesine geldi
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için Çağlayan adliyesine geldi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalarda mazbata rahatlaması ! Dolar eridi, borsa yükselişte
Piyasalarda mazbata rahatlaması ! Dolar eridi, borsa yükselişte
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi İstanbul'u kitledi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi İstanbul'u kitledi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
MHP'den hem İstanbul hem de Maltepe için çifte başvuru
MHP'den hem İstanbul hem de Maltepe için çifte başvuru
Bakan Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması !
Bakan Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Nisan 2019 15:18

Eski Yargıtay üyesine 10 yıl hapis

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan isme de FETÖ'den 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski Yargıtay üyesine 10 yıl hapis
A+ A-

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirezici ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Demirezici, tanık beyanlarını reddetti. Sanık Mehmet Ali Demirezici, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Kamuoyunda "Kurtoğlu" davası olarak bilinen davada, eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını, diğer örgüt mensubu Yargıtay üyeleriyle onayan Demirezici, bu kararda örgüt talimatıyla hareket etmediğini savundu.

Demirezici ile sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre sanık Mehmet Ali Demirezici'ye, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanık Demirezici'nin tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

AA

fetö , pdy , ceza , duruşma , hapis cezası , mahkeme , karar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM