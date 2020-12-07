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  4. 07 Aralık 2020 16:55

Eskişehir Ankara yolunda korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinden defalarca araç geçen 46 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti.

Eskişehir Ankara yolunda korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler
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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Kaymaz istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özay Y.'ye (46), plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedinin üzerinden farklı araçların da geçtiği tahmin ediliyor. Tanınmayacak duruma gelen Yılmaz'ın cesedi cenaze aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir , ankara , ölüm
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