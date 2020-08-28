Eskişehir'de dehşet! Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ifadesinde eşini suçlayarak, “Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra ‘Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sende kahrından öleceksin’ gibi cümleler kuruyordu” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hicazi S. (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur S. (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur S. yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi S. da bir bıçak alarak eşine saldırdı.



155’i arayarak “Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm” dedi

Eşinin vücudunun çeşitli bölgelerine 12 bıçak darbesi vuran Hicazi S., ardından 155 Polis İmdat Hattını arayıp ‘Karımı öldürdüm’ diyerek kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aynur S.’nun olay yerinde kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cinayet zanlısı Hicazi S. gözaltına alınırken, 5’inci evliliğini yaptığı öne sürülen Aynur S.’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ayrıca yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Hicazi S., eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

İfadesinde karısını suçladı

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi S.'nun ifadesinde eşini suçlayarak, “Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra ‘Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin’ gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı adliyeden gizlice kaçırıldı

Adliyedeki işlemleri biten zanlı Hicazi S., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından arka kapıdan çıkarılarak Eskişehir H Tipi Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.