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  4. 14 Ekim 2018 17:26

Eskişehir'de dehşet ! Kız arkadaşı koşarak yanına geldi

Eskişehir'de kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de dehşet ! Kız arkadaşı koşarak yanına geldi
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat A.(36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, O.A. (17) yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat A.'yı (36) göğsünden bıçakladı.

Murat A., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat A.'yı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi. 

İHA

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