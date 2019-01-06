Akaryakıtı kredi kartıyla alanlara kötü haber
Akaryakıtı kredi kartıyla alanlara kötü haber
Türkiye ekonomisinde bir rekor daha
Türkiye ekonomisinde bir rekor daha
Beşiktaş'ta zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
Beşiktaş'ta zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar uyarısı
İranlıların Türkiye'deki yeni gözdesi ! Son 10 ayda 8 bin ev satın aldılar
İranlıların Türkiye'deki yeni gözdesi ! Son 10 ayda 8 bin ev satın aldılar
Canan Karatay anlattı... İşte kışın olmazsa olmaz besinleri
Canan Karatay anlattı... İşte kışın olmazsa olmaz besinleri
Sınır ötesinde saldırı hazırlığındaki teröristler bozguna uğratıldı
Sınır ötesinde saldırı hazırlığındaki teröristler bozguna uğratıldı
Bunun adı mucize ! Düşen uçaktan sağ çıktılar
Bunun adı mucize ! Düşen uçaktan sağ çıktılar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Ocak 2019 13:42

Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü

Eskişehir'de, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü
A+ A-

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Alpu yolunun 16'ncı kilometresindeki Ağapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Kirit'in kullandığı 26 YE 234 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Mustafa Yener yönetimindeki 14 BT 199 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Mustafa sürücü Yener ile otomobilde bulunan Halim Gök ve Halim Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler, itfaiye ekibinden araçtan çıkarılıp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

trafik kazası , eskişehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM