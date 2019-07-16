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  4. 16 Temmuz 2019 10:35

Eskişehir'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kaza, dün öğle saatlerinde Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında meydana geldi. Vedat Gönder yönetimindeki hafif ticari araç, Remzi Demirel yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Demirel (50) ve Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal'ın (79) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar ise ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

trafik kazası , eskişehir , çifteler
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