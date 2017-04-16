Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, oy kullandıktan sonra pikniğe giden Bingöl ailesinin bulunduğu otomobilin bir TIR'la çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 3 çocukları ise yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Bozüyük-Eskişehir karayolu İnönü ilçesi sapağı yakınlarında, köprü çalışmaları sebebi ile tek yönden trafik akışının bölündüğü yerde yaşandı.

Referandumda oylarını kullandıkları öğrenilen anne ve baba, çocukları ile birlikte pikniği giderken trafik canavarına yakalandılar. Bozüyük’ten Eskişehir istikametine giden Mesut Bingöl yönetimindeki 26 BE 857 plakalı otomobille, bölünen yolun girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 F 0085 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, anne Nejla Bingöl ile baba Mesut Bingöl otomobilde sıkışıp hayatlarını kaybederken, 3 çocukları ile yaralandı. Kazada, TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hayatlarını kaybeden anne ve babanın cenazesini güçlükle araçtan çıkartırken, yaralı çocuklar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.