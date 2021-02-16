Eskişehir’de vahşet! Anne, baba ve çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal’a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi.

Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal’ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu.

İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.’nin cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EN SON DÜN GÜNDÜZ SAATLERİNDE SİPARİŞ VERMİŞLER

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

APARTMAN GİRİŞİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne, baba ve çocuğun ölüm nedeni burada yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.