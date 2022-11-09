Esra Erol'un canlı yayınında 72 yaşındaki kişiden mide bulandıran iddia

Ekranların en çok tartışılan programlarının başında gelen Esra Erol'a katılan 72 yaşındaki bir kişi eşinden ayrılmak istediğini söyleyip yaptığı açıklamalarla hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti.

Kendisinden 27 yaş küçük Nefes ile evlenen 72 yaşındaki adam eşinin kendisini terk ettiğini, kredi çektirip paraları aldığını söyledi. Esra Erol'un programına katılan A.B., ''Ben ona insanlık yaptım ama o beni ayağının altına alıp tepti. 15 kilogram kıyma 40 kilogram et getirdim yesin de yeter ki beraber olalım diye ama o beni sokağa attı. Paralarımı istiyorum. Beni bu kadından boşayın. Bornoz aldım vermiyor. Kurbanı beraber iki tane keselim dedim, biri ona biri bana. İnsanlık yapıyorum ben ama bu beni ayağının altına aldı'' dedi.

Kendisinden yaşça büyük kişiyle evlenen Nefes de programa telefonla bağlanarak, ''Yaşlı olsun iyi olsun diye düşündüm. Rahat yaşamak istedim. Ben köyde yaşamak istemiyordum. Paralarını almadım'' ifadelerini kullandı.

Nefes adlı kadının daha önce de yaşlı insanlarla evlilik yaptığı ortaya çıktı. Diğer evliliklerinin 4 ay ve 3 yıl sürdüğünü belirtti. Canlı yayında 4. eş olduğunu öğrenen A.B., ağlama krizine girdi. A.B., ''Ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var, biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık. Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bununla birlikte Konya'dan Esra Erol'un programına bağlanan Fatmanur Hanım, Nefes Hanım için şok ifadeler kullandı. 'Nefes, bize kendisini Arzu olarak tanıttı. Dedemi de dolandırdı 11 bilezik ve 11 altını alıp kaçtı' dedi. Bu sözler sonrası Nefes'e aşık olduğunu söyleyen A.B., adeta yıkıldı.