Esrarengiz olay ! Seyir halindeki otomobilden atladı

ADANA’da henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki otomobilden atlayan F.A. (37) adlı kadın, yaralandı. Polis otomobil sürücüsünü her yerde ararken, F.A.'nın neden araçtan atladığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. F.A. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hareket halindeki otomobilden atladı.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Sürücü yola devam ederken, F.A., yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., ambulansla AdanaŞehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak ve F.A.’nın neden araçtan atladığını tespit etmek için çalışma başlattı.

