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  4. Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler

Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otobüste güzellik uzmanı olduğunu söyleyen iki kadının üzerinden 1 kilo 56 gram uyuşturucu madde çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik çalışmaları kapsamında, Diyarbakır’dan İstanbul’a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin otobüste narkotik köpekle yaptığı aramada, yolculardan R.O. ve S.H.’nin el çantasından 2 paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı olduklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alındı.

 ''SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen R.O. ve S.H. adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler güzellik uzmanı esrar uyuşturucu
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