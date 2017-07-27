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  4. 27 Temmuz 2017 11:23

Etek altından görüntü çekerken yakalandı

İzmit'te üst geçitlerde cep telefonu ile kadınların etek altından görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Etek altından görüntü çekerken yakalandı
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İzmit'te yayaların yoğun geçiş yaptıkları üst geçitlerde cep telefonunun kamerası ile kadınların etek altından görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı. 

Kent merkezinde bulunan üst geçitlerde ve kadınların yoğun gezdikleri yerlerde eteklerinin altlarından görüntü çeken kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından takibe alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 29 yaşındaki B.Ç. olduğu tespit edilen kişiyi yürüyüş yolunda kadınların peşinden giderken yakaladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.Ç. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


DHA

sapık , etek altı görüntü
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