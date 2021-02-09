Ev eşyası paylaşımı nedeniyle sevgilisini bıçakladı

Olay, geçen yıl 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus B., eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye K. ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. Muradiye K.'nun 11 Eylül günü polise şikâyeti üzerine B. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye K., polis merkezine giderek şikâyetinden vazgeçti. Bunun üzerine B.'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye K., iddiaya göre olay günü evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve geldi.



YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ

Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus B., Muradiye K.’yu yere yatırarak dövmeye başladı. Bunun üzerine çantasında bulunan bıçağı çıkartan Muradiye K., B.'a doğru bıçağı savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus B., olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Gözaltına alınan Muradiye K., basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞYALARIN KADINA AİT OLDUĞU İDDİASI

Tutuklu Muradiye K.'nun 'kasten adam öldürme' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada K.'nun avukatı evdeki eşyaların K.'ya ait olduğunu belirterek, faturalarını mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.