''Ev gözetleme'' kavgası kanlı bitti

Adana'da, sokakta yürüyen Sinan Ali Y. (40), evleri gözetlediğinden şüphelendiği 13 yaşındaki Y.K. ile tartışıp, küfürleşti. Y.K.'nin durumu babasına anlatması üzerine iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Sinan Ali Y., Y.K. isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Y.K.'nin yanına yaklaşan Y., "Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" diye sordu. İddiaya göre Y.K., "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" diye cevap verince Sinan Ali Y., küfretti. Eve giden Y.K., durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah K., 3 arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi.

5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emrullah K., evine gittiği Sinan Ali Y., kardeşi Emrah Y. ve babası Ali Şahin Y. (64) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Şahin Y., Emrullah K.'yi kolundan bıçakladı. K.'nin arkadaşı Cemil B. (32) ise Emrah Y.'i yanında getirdiği bıçağı göğsüne ve karnına sapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, ağır yaralı Emrah Y., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Y., 26 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., arkadaşları Musap E. (25) ve Cemil B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karşı gruptaki Ali Şahin Y., Sinan Ali Y., Hüseyin H. (37), Kurtuluş D. (33) ve Murat S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA