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Ev sahibi - kiracı kavgası kanlı bitti

Ev sahibi - kiracı kavgası kanlı bitti
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Bolu'da bir ev sahibi, çıkan tartışmada kiracısını silahla vurarak yaraladı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı. Ev sahibi N.G.'nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.'nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı. M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler bolu ev sahibi kiracı kavga silah
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