Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı

İzmir'de hurdacılık ve kâğıt toplayıcılığı yapan evli ve 2 yaşındaki kızı olan bir kişi ödeyemediği 4 aylık kira nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurdacılık ve kâğıt toplayıcılığı yapan Ramazan Çağlar, ödeyemediği 4 aylık kira nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldı, eşi ve 2 yaşındaki kızı ile bayram arifesi dışarıda kaldı.



İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan ve geçimini hurdacılık/kağıt toplayıcılığı ile sağlayan Ramazan Çağlar (23), geçen aylarda arazide bulduğunu söylediği kırık bir kömür sobası ve PVC parçasını aldığı gerekçesiyle hakkında hırsızlık suçundan soruşturma açılıp ev hapsine çarptırıldı.

Dışarı çıkamadığı için çalışamayan ve aylık 400 lira olan ev kirasını 4 ay boyunca ödeyemeyen Çağlar, sıkıntıya girdi. Ev sahibine söz verdiği tarihte ödeme yapamayınca evden çıkmak zorunda kalan Ramazan Çağlar, birlikte yaşadığı Gül Bulut ve 2 yaşındaki kızları Nehir ile birlikte arife günü dışarıda kaldı.

ÇOCUKLARI YURDA TESLİM EDİLDİ

Mahalledeki ağaçlar arasına bir örtü çeken ve yere serdikleri halı üzerinde yaklaşık 3 hafta yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Nehir, önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle götürüldü ve yurtlara teslim edildi.

"SÖZ VERİP ÖDEYEMEYİNCE EVDEN ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

Çevredekilerin yardımı ve çöpten topladıkları yiyeceklerle yaşamlarını sürdüren aile, yetkilerden yardım istedi.

Kağıt toplayıcılığı ve hurdacılık yapan baba Ramazan Çağlar, aldığı ev hapsi cezası nedeniyle uzun süredir dışarı çıkıp çalışamadığını belirterek, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"2-3 haftadır buradayız. Ev sahibine kirayı ödeyemedim. Ev hapsim vardı, benim. O yüzden ev sahibi de bizi çıkardı. 4 ay borcum vardı oraya; su, elektrik borcum vardı. Aylık 400 milyon (400 lira) ödüyordum. Ev sahibi 'Nasıl yapacağız?' dedi. 'Olursa vereceğim, görüyorsun halimizi' dedim. 'Ayın 20'sinde vereceğim’ diye söz verdim Veremediğim için çıktım buraya geldim. Sosyal yardımlaşma gelip, çocuğu götürmüş. 'Bir ev bulun, size destek çıkacağız' dediler. Ev arıyorum kimse vermiyor. Gidiyorum 5-6 aylık peşin istiyorlar. Bir de 3-4 milyar (3-4 bin lira) depozit istiyorlar. Verecek gücüm yok. Devletin vereceği de bir iki aylık kira. Hurda işi yapıyoruz. Kağıt topluyorum. 20-30 liralık satıyorum. Kendimize domates, biber, patlıcandır alıp yiyoruz."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yetkililerden yardım isteyen ve gözyaşlarını tutamayan Ramazan Çağlar, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzu bir an önce almak istiyoruz. Dün gece yatamadık. Hep düşünüyorum. Burada oynuyordu çocuğum. Dün gece geldiler, aldılar götürdüler. Çocuğumu geri versinler. Başka bir şey istediğim yok onlardan. Bu halimizden memnun değiliz. Her türlü pisliğin içinde yaşıyoruz. Bir yardım etsinler, Allah rızası için. Ben dağda kırık soba ile bir pimapen kapı aldım. Jandarma yakaladı. 'Hırsızlık amacıyla almadık' dedim ama aldılar karakola götürdüler. Savcı bize ev hapsi verdi. Dışarıya çıkamıyorum. Ev hapsinden sonra kiramı, suyumu, elektriğimi ödeyemedim. Buraya geldim, bu rezilliğin içindeyim."

"ÇÖPÜN YANINDAN GİDİP ALIYORUM"

Anne Gül Bulut ise çevredekilerin yardımı ile yaşamaya çalıştıklarını belirterek, "Konu komşu yardım ederse öyle yaşıyorum. Yardım istiyorum büyüklerimden. Bir tane ev bulsunlar. Evimi yerleştirsinler. Çocuğumu oradan çıkartmak istiyorum. Bir tane çocuğum var. Dün buradan ağlaya ağlaya götürdüler, çocuğumu. Yatamadım. Çocuğumu bir an önce çıkartayım diye dua ediyorum. Ev bulmaya çalışıyorum. Marketten patlıcan şunu bunu atarlarsa gidip çöpün yanından alıyorum" diye konuştu.

ANKA