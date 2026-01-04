Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine koydukları katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle’deki Ermiş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek ile 3 çocuk boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı. İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı. İHA