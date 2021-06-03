Evde değerli eşya bulamayınca bakın neyi çaldı!

Ankara'da girdiği evde değerli eşya bulamayan hırsız 7 aylık Pekinez cinsi köpek ile 2 güvercini çaldı. Kısa sürede yakalanan hırsızın köpeği sattığı, güvercinleri hediye ettiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesindeki evden 2 güvercin ile 7 aylık Pekinez ırkı köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin, Bülent K. olduğu tespit edildi.

GÜVERCİNLERİ HEDİYE ETMİŞ

Bülent K., polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Bülent K.'nin, satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği 300 liraya sattığı, güvercinleri ise arkadaşına hediye ettiği belirlendi.

EVE GİRİNCE DEĞERLİ BİR ŞEY BULAMAMIŞ

İlçede 2 araçtan da yakın dönemde yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen Bülent K.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Eve girdiğimizde değerli hiçbir şeyin olmadığını görünce evde bulunan cins köpek ile özel 2 güvercini satmak için çaldım. Köpeğin ne kadar olduğunu bilmediğim için 300 liraya sattım. Güvercinleri de arkadaşıma hediye ettim" dediği öğrenildi. Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.

60'IN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmada Bülent K.'nin, 60'ın üzerinde suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi. Ayrıca Bülent K.'nin, bankalardan para çeken ve tapuda işlem yapanları takip ederek, yaklaşık 5 milyon lira çaldığı da saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA