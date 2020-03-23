SON DAKİKA
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Mart 2020 09:58

Evde kalın uyarısına uymayıp ormanda güreş tuttular

Korona virüs önlemleri kapsamında “evde kalın” uyarısına rağmen bir grup genç İstanbul Arnavutköy’de ormanlık bir alana gelerek güreş tuttu. Gençler o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin “evde kalın” uyarılarının ardından tüm Türkiye'de hayat adeta durdu. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Arnavutköy Durusu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı. Eğlenceyi abartan gençler üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı. Osmanlı marşları eşliğinde dakikalarca birbirleriyle güreşen gençler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Güreşçi gençlerin çevresindekiler ise marifetmiş gibi o anları alkış tuttu. Bazı gençler ise cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada paylaştı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , el ense
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM