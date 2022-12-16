Evde ölü bulunan genç kızla ilgili korkunç detaylar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki Öykü Y.'nin ölü bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan Nihat Ş.'nin (40), uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçiren arkadaşını kurtarmak yerine evdeki uyuşturucuyu dışarı atıp evi temizlediği, yaklaşık 30 dakika sonra ambulansı aradığı ortaya çıktı.

13 Temmuz 2021'de Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta evinde kalan arkadaşı Öykü Y.'yi bırakıp, işe giden Nihat Ş., daha sonra döndü. Y. telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Ş. 1'inci kattaki evine merdivenle balkondan girdi. Öykü Y.'ü hareketsiz gören Ş., belli bir süre geçirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. Ekipler, Y.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde de bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Nihat Ş. ise tutuklandı.

İSTANBUL'DAN UYUŞTURUCU ALIP, DÖNMÜŞ

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Ş. hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Öykü Y.'ün ölüm nedeni detaylıca anlatıldı. Otopsi raporunda, Öykü'nün ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirlendi. Daha sonra Öykü Y.'ün uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiği araştırıldı. Nihat Ş.'in çalıştığı firmaya ait araçla gece İstanbul'dan uyuşturucu madde alıp İzmit'e döndüğü, Fatih Mahallesi'nden Öykü Y.'yi aldığı ve sabaha karşı Körfez ilçesinde olayın gerçekleştiği adrese birlikte geldikleri tespit edildi.

EVE GİRDİKTEN 30 DAKİKA SONRA AMBULANS ÇAĞIRMIŞ

İkili eve girdikten 5 saat sonra Nihat Ş.'in tek başına çıkıp, işe gittiğini belirleyen ekipler, 2 saat sonra 12.08'de adrese dönen Ş.'in evine giremediğini, bahçede hızlı adımlarla dolaştıktan sonra komşusu H.K.'den aldığı merdivenle 12.21'de ikamete girdiğini tespit etti. Telefon kayıtlarına bakıldığında Nihat Ş.'in, eve girdikten yaklaşık 30 dakika sonra, 12.52'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiği ve ambulansın 12.55'te adrese ulaştığı belirlendi. Sanığa merdiven veren komşu H.K. ise ifadesinde, Nihat Ş.'in merdivenle balkona tırmanıp, eve girdikten sonra kendisinden yardım istemediğini belirtti.

"BİRLİKTE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIK"

Savcılıkta ve mahkemede ifade veren sanık Nihat Ş. ise gece Öykü ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, sabah kendisinin işe gittiğini söyledi. Eve geri geldiğinde kapıyı açamadığını, içeriden hafif inleme sesi geldiğini belirten Ş., komşudan istediği merdivenle adrese girdiğini, halının üzerinde yatan Öykü'nün ağzından köpük geldiğini ve nefes almadığını fark ettiğini belirtti. Uyuşturucu düzeneğinin kırıldığını, bu nedenle yere madde döküldüğünü gördüğünü ifade eden Ş., ambulans çağırmaya karar verdikten sonra evi topladığını, uyuşturucu maddeyi ise camdan dışarı attığını söyledi. Kırılmış olan düzeneği de çöpe attığını ifade eden Ş., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi. Ş., polis ve sağlık ekipleri gelince Öykü'nün öldüğünü öğrendiğini dile getirdi.

SAVCI, 3 SUÇTAN CEZA TALEP ETTİ

Toplanan delil ve ifadeleri değerlendiren savcı, Nihat Ş.'nin Öykü'nün hırıltılarını saat 12.13'te ilk kez duyduğu, 12.21'de ikamete girdiğini, bu esnada nöbet geçiren Öykü'yü kurtarmak yerine uyuşturucu madde aparatlarını toplayıp zaman geçirdiği, saat 12.52'de ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini belirtti. Sanığın ifadelerinde de Öykü'nün kriz halinde olmasına rağmen 112 unsurlarına geç haber verdiğini kabul ettiğini belirten savcısı, Nihat Ş.'in 'uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamaları ile yargılanmasını talep etti.

UYUŞTURUCU TEMİN ETTİĞİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Ş., Öykü Y.'e uyuşturucu madde temin edip, ölümüne neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. Y.'nin daha önce sokaklarda yaşadığını, kıyamadığı için evine aldığını iddia eden Ş., olay günü kadını aradığını ancak telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenip, ikametine geldiğini, kriz geçirdiğini anlayınca ambulansı çağırdığını söyledi. Öykü'nün öldüğü ekiplerden öğrendiğini anlatan Ş., sonrasında gözaltına alınıp, tutuklandığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı şubat ayına erteledi.

DHA