  Evdeki 4 milyon TL'lik altını çalan hırsız komşusu çıktı!

Evdeki 4 milyon TL'lik altını çalan hırsız komşusu çıktı!

Güncelleme:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde komşusunun evinden 4 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan İ.A., 288 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı. Şüphelinin altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar kameraya yansıdı.

Çayönü Mahallesi'ndeki evinde bulunan 11 bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ile 50 gram altınının olmadığını fark eden vatandaşın şikayetiyle çalışma başlatıldı. Aynı mahalledeki muhtarlık binasının içerisindeki kamera kayıt cihazının da olaydan sonra çalınması sonrası İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 12 günlük, 288 saat güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan ekip, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden İ.A. olduğunu tespit etti. Komşusunun 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile muhtarlık binasının kamera kayıt cihazını çalan İ.A. isimli şüpheli, adresine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İfadesinde çaldığı altınları kuyumcuya bozdurduğunu söyleyerek suçunu itiraf eden şüpheli tutuklanırken, kuyumcudaki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin çaldığı ve 2 poşet içerisinde koyduğu 30'ar gram ağırlığında 7 burma bilezik, 4'er gram ağırlığında 4 adet ajda bilezik, 2 tam altın, 550 gram altın ile 20 çeyrek altını tek tek çıkarıp, kuyumcu tezgahına koyduğu görüldü. 

DHA

