  4. Evden biri çocuk 2'si kadın 3 cansız beden çıkarıldı!

Evden biri çocuk 2'si kadın 3 cansız beden çıkarıldı

Güncelleme:

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evin 4. katındaki dairede televizyon fişinin kaçak yapması neticesi çıkan yangında biri çocuk ikisi kadın üç kişi yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay Karacabey'e bağlı Saadet Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi neticesi yangın çıktı.

Önce bir odada başlayan yangın evde misafir olmasına rağmen anlaşılmayınca aniden büyüdü. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5'i kaçmayı başarırken biri 3 yaşında bir çocuk ile biri misafirliğe geldiği öğrenilen 2 kadın alevlerden kaçamayıp yanarak can verdi.

Alev topuna dönen dairenin camlarından dışarı fırlayan alevler mahallede de korku ve paniğe sebep oldu. Mahalle halkı alevlere müdahale etmek istese de mümkün olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürdü. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

DHA / İHA

