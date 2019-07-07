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  4. 07 Temmuz 2019 15:46

Evden kaçan kız kardeşler bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evden kaçan iki kız kardeşin, Bursa'da bir kafede çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Kardeşlerin pişman olup, 6 gün sonra karakola gittiği ve ailesine teslim edilidiği öğrenildi.

Evden kaçan kız kardeşler bulundu
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İzmir'de alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent A.'nın 5 çocuğundan Gülseren A.(17) ve Kardelen A.(15), 1 Temmuz'da, Karabağlar'a bağlı Limontepe semtindeki evlerinden 'Gezmeye gidiyoruz' diyerek, çıktı. Kızlardan haber alamayan babaları, polise gitti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kardeşlerin, evden kaçıp, Bursa'ya gittiği ve kafede çalışmaya başladığı belirlendi. Kafede kalan kardeşlerin, dün, pişman olup, karakola giderek, evden habersiz çıktıklarını söylediği belirtildi. Gülseren ve Kardelen A. kardeşlerin, yardım istemesi üzerine, 6 gün sonra İzmir'deki ailesine teslim edildiği öğrenildi.

DHA

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