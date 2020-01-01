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  4. 01 Ocak 2020 19:31

Evden kaçan kızlarını götürmeye kalktılar karakolluk oldular !

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir aile, sevdiği kişiyle kaçan kızlarını geri getirmek için Samsun'un Bafra ilçesine gitti. Aile kızlarını geri götürmek isteyince ortalık karıştı.

Evden kaçan kızlarını götürmeye kalktılar karakolluk oldular !
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Çorum’un Mecitözü ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını zorla geri götürmek için geldikleri Samsun’un Bafra ilçesinde karakolluk oldu.

Olay, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra’ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra’da olduğunu öğrendi.

KIZLARINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bafra’ya gelen Nehir A.’nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Nehir A.’nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A.’nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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