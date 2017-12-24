Eve erken gelen koca, karısını başka erkekle bastı ! İşte ilk ifadesi

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi T.V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi.

Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi K. V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen S.S. (31) ile karşılaştı. T. V., S.S.’ye saldırdı. S.S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca S.S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. T. V. eşi K.V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, T. V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri S.S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken K. V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

S.S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

'EŞİMİN PEŞİNDE GEZMESİNDEN ŞÜPHELENDİM'

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde yakaladığı ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen S.S.'yi bıçakla öldüren T.V., polisteki ifadesinde dün gece yaşananları anlattı. Eşi K.V.'nin evin içerisinde sürekli ardından gelmesinden şüphe ettiği için odaları aradığını ifade eden T.V. şunları söyledi:



"Eşim ile 4 ay önce telefonuna gelen 'Senden vazgeçemem, sensiz olamam' gibi mesajlar nedeniyle tartıştık. Ben boşanmaya karar verdim. Çocuğumuz olduğu için barıştık. Dün gece işten 1 saat kadar erken geldim. Anahtarla evimin kapısını açmaya çalıştım ama arkasında anahtar olduğu için açılmadı. İçerden sesler geldiğini duyunca şüphelendim. Sonra kapıyı açtı, 'Nerdesin?' diye sorduğumda tuvalette olduğunu söyledi. Eşim beni evden göndermek için sürekli çiğ köfte, süt gibi şeyler istemeye başladı. Odalara baktığımda eşimin sürekli peşinden gelmesinden şüphelendim. Çocuğumuzun odasındaki dolapta tanımadığım çömelmiş bir şekilde bir erkeği saklanırken gördüm. Boğuştuk, eşim bana 'Bırak gitsin' diyordu. Birkaç kez sırtından yakaladığım adamı bıçakladım. Araya eşim girdi, yanlışlıkla onu da bıçakladım. Komşular geldi, elimden bıçağı verdim sonra da 'Polis ve 112'ye haber verin' dedim."



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı T.V., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Saray Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.