Eve götürüp boğmuşlar ! Karı-koca gözaltına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 gün önce kaybolan İsa İley'in (30), evlerinde birlikte eğlendiği F.Ö. ve kocası C.Ö. tarafından parası ve otomobili gasbedildikten sonra boğulduğu ortaya çıktı. Tarımla uğraşan İley'in cansız bedeni Elmalı ilçesinde bulunurken, şüpheli çift gözaltına alındı.



Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde oturan İsa İley, 7 Aralık Cuma günü otomobiliyle ortadan kaybolunca ailesi jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, İley'in otomobilinin Denizli yönüne gittiğini belirledi. Denizli'de bir otele operasyon düzenleyen jandarma, otomobili kullanan F.Ö. ile eşi C.Ö.'yü gözaltına aldı.



İfadesi alınan çiftin, 7 Aralık'ta eğlenmek için evlerine götürdükleri İsa İley'i birlikte alkol aldıktan sonra boğdukları, parasını ve otomobilini gasbettikleri belirlendi. Çiftin, İley'in cesedini Elmalı ilçesinde ormanlık alana attıkları ortaya çıktı. İsa İley'in cansız bedeni bugün saat 13.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Bozhöyük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu ve Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüphelilerden F.Ö.'nün Kumluca'da gazinoda çalıştığı kaydedildi. Şüpheli çiftin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.







