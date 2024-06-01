  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eve köpek getiren oğlunu katletti

Eve köpek getiren oğlunu katletti

Eve köpek getiren oğlunu katletti
Güncelleme:

İzmir'de 21 yaşında bir genç eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde A.D. (21), eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası M.D. tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü. Olay sonrası kaçan baba M.D., bir kahvehanenin tuvaletinde yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu A.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. A.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler cinayet Çocuk eve köpek getirdin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler 51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Yük gemisi boğazda arızalandı Yük gemisi boğazda arızalandı Carlo Ancelotti: Bellingham, Arda Güler gibi çocuk değil Carlo Ancelotti: Bellingham, Arda Güler gibi çocuk değil Yüksek karlı gizli fon davada Fatih Terim kararı Yüksek karlı gizli fon davada Fatih Terim kararı Girişi yasaklanan ormanların listesi paylaşıldı Girişi yasaklanan ormanların listesi paylaşıldı A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup etti A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup etti Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu Bakan Fidan'dan NATO'da ''Filistin'' mesajı Bakan Fidan'dan NATO'da ''Filistin'' mesajı