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Evi kiraya vermekten vazgeçince ortalık savaş alanına döndü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçince yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Ev sahibi ile kiracı ve yakınlarının karıştığı taşlı-sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde şehir merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kira için anlaştığı kişiye evini vermekten vazgeçince ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma, tarafların yakınlarının karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler, tarafları ayırmakta güçlük çekince ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. 1 şüphelinin Gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçince yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Ev sahibi ile kiracı ve yakınlarının karıştığı taşlı-sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler hakkari Yüksekova kiralık ev
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