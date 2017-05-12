Evinde öldürülmüş halde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan adam evinde ölü bulundu. Adamın başına aldığı keser darbesiyle öldürüldüğü tespit edilirken, katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1243 Sokak’ta tek katlı evde yaşayan 64 yaşındaki HASAN Güler’den haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Güler’in yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ekipleri Güler’in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Cesedinin yanında keser bulunurken ilk incelemenin ardından Güler’in, keserle aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Güler’in başında ve vücudunda ise darp izlerine rastlandığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından Güler’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Seyyar satıcılık yaptığı belirtilen Güler’in kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 gün önce öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Bürosu Amirliği ekipleri, Güler’in kim ya da kimler tarafından ve neden öldürüldüğünü tespit etmek üzere inceleme başlattı. Katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.