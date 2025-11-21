Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı

  1. Anasayfa
Amasya'da bundan 8 ay önce evinde ölü olarak bulunan ve zehirlendiği iddia edilen yaşlı kadının ölüm nedeni 300 kişinin sorgulanması sonrasında yapılan DNA incelemesiyle ortaya çıktı.

Amasya'da yalnız yaşadığı evinde gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının boğularak öldürüldüğü, olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle ortaya çıktı.

Polis ekipleri, 300 kişinin ifadesine başvurduğu soruşturmada katil zanlısı olan kaüdının akrabasını İstanbul'da yakalayarak adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mart günü Üçler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan F.K.'a (76) telefonla ulaşamayan il dışındaki akrabaları durumu komşularına bildirdi. Evin kapısını çalan komşuları, içeriden ses gelmeyince şüphelenip durumu polise bildirdi. Geç saatlerde itfaiye ekibiyle birlikte daireye giren polis, mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz halde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının olaydan 6 ay önce kiralayıp taşındığı evden çıkartılan cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldu. Yaşlı kadının cenazesi, ertesi gün doğduğu Ardıçlar köyünde defnedildi.

76 yaşındaki talihsiz kadının cinayete kurban gittiği belirlendi

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, mahalle ve köydeki 300 kişinin ifadesini aldı. Ulaşılan DNA örneğiyle de yaşlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan detaylı çalışma sonucu akrabası Haşim Ö.nün (48) olay günü eve gelerek ziyaret ettiği yaşlı kadından borç istediği belirlendi. ‘Param yok' cevabı alan Haşim Ö.'nün yaşlı kadını boğarak evden uzaklaştığı, çıkışta da ocağı açarak unutulup sızan gazdan zehirlendiği görüntüsü vermek istediği anlaşıldı. İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı, Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Ö., gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorularına ise cevap vermedi.

Komşularının F.K.'ın vefatını önce eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle olduğunu düşündüklerini anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı, "Fatma teyze tek başına yaşıyordu, kimsesi yoktu. Polisler yoğun çalışma sonucunda cinayeti aydınlatarak ortaya çıkardılar. Çünkü mahalle halkı da bu durumdan çok rahatsızdı. Polislere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA

