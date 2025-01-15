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Evinde uyurken pencereden açılan ateş sonucu öldü

Evinde uyurken pencereden açılan ateş sonucu öldü
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Denizli'de, işçi emeklisi H.Ö. (63), evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Ö.'nün cansız bedeni sabah yan odada uyuyan eşi tarafından bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin kırsal Kocadere Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. E.Ö. işe gitmek için kalktığında yan odada yatan eşi H.Ö.'yü yatağında kanlar içinde buldu. Sesleri duyup gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından H.Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Ö.'nün uyurken dışarıdan pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yüzünden vurulduğu belirlendi. Jandarma, H.Ö.'nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

KOMŞULAR SİLAH SESİ DUYMUŞ

Jandarmanın bilgisine başvurduğu komşulardan bazılarının saat 02.00 sıralarında silah sesi duyduklarını ancak dışarı baktıklarında kimseyi görmediklerini söyledikleri öğrenildi.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Öte yandan öldürülen Ö.'nün çıkan kavgada akrabasını yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinde 1 yıl 11 ay yattıktan denetimli olarak tahliye edildiği bu süreçte de 15 yıl önce Kırklareli'nde eşini öldürmekten 9 yıl cezaevinde kalan ve kendisi gibi denetimli olarak tahliye edilen eşi E.Ö. ile 5 yıl önce taşınıp, evlendikleri öğrenildi.

DHA

Etiketler Denizli pamukklae Av Tüfeği
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