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  4. 31 Temmuz 2019 14:13

Evinde uyuşturucu bulunan kişiden akıllara durgunluk veren savunma

Adana'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 837 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şaşkına çevirdi.

Evinde uyuşturucu bulunan kişiden akıllara durgunluk veren savunma
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Adana'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Emre A. (25), "Tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, poşet içinde 837 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Evde bulunan Emre A. polise, "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

polis , uyuşturucu , adana
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